Il Napoli saluta Karnezis. Il portiere infatti ha voluto lasciare un messaggio al club e ai tanti tifosi azzurri dopo il suo passaggio al Lille. Di seguito le sue parole.

Karnezis: “Fiero di aver indossato questa maglia”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“Vorrei rigraziare la Società, il Direttore Sportivo Giuntoli, i miei allenatori, i compagni di squadra e tutte le persone con cui ho lavorato in questi due anni che ricorderò per sempre. Sono molto fiero di aver indossato la maglia azzurra e auguro al Napoli tutto il meglio per il futuro. Un grande saluto affettuoso ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e rispetto. Forza Napoli sempre!”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post UFFICIALE | Karnezis saluta il Napoli: “Fiero di aver indossato questa maglia” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento