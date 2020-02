UFFICIALE | La FIFA cambia il calciomercato: ci saranno dei limiti ai prestiti dei giocatori

​Piccola rivoluzione nell’ambito del calciomercato. La Fifa ha comunicato sul proprio sito che a partire da luglio 2020 i prestiti internazionali consentiti per ogni squadra saranno massimo 8, con la cifra che scenderà poi a 6 dalla stagione 2022/2023. Questo provvedimento interessa particolarmente il nostro campionato che più di ogni altro in Europa ha visto arrivare giocatori in prestito (più di 50) nell’ultima sessione di mercato. Questo il comunicato ufficiale nel dettaglio: “Riunitosi… continua a leggere sul sito di riferimento