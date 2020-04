UFFICIALE | Lega Serie A, convocata per domani assemblea in via d’urgenza: i dettagli

​La Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea d’urgenza per domani, lunedì 6 aprile alle ore 10. Se ne parlava da giorni, ora è certo: la Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per domani mattina, allo scopo di prendere decisioni alla luce degli ultimi sviluppi dell’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale: “L’Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza per lunedì 6 aprile 2020 in videoconferenza alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle… continua a leggere sul sito di riferimento