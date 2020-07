UFFICIALE | Milan, brutte notizie: Castillejo KO. Il comunicato e le ultime sul rientro

Il Milan torna dalla trasferta di Ferrara contro la Spal con qualche consapevolezza in meno e anche con un infortunio in più. Pioli è stato costretto a rinunciare a Samu Castillejo nel corso del match del Mazza e la prima diagnosi non è rassicurante. Castillejo è diventato un elemento fondamentale per il Milan di Pioli. Il giocatore spagnolo starà fermo almeno per una settimana, il che vuol dire saltare almeno 3 gare, per una lesione, di basso grado, al bicipite femorale destro. AC Milan v AS… continua a leggere sul sito di riferimento