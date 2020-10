UFFICIALE – Napoli, ancora tutti i tamponi negativi! Positivo un azzurrino

E’ stato appena pubblicato sul profilo ufficiale Twitter del Napoli l’aggiornamento giornaliero sui tamponi effettuati ai calciatori. Ancora una buona notizia: tutti i tamponi, ancora una volta, sono risultati negativi. Manca ancora quello del centrocampista Stanislav Lobotka, non ancora elaborato. Purtroppo, la notizia non è ottima al 100%: un ragazzo della primavera azzurra è risultato positivo. Non ci sono altre informazioni sulla positività dell’azzurrino.

I TAMPONI DEL NAPOLI: TUTTI NEGATIVI

Questo quanto comunicato dal Napoli su Twitter pochi istanti fa: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka, non ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della Primavera”.

IL REPORT GIORNALIERO

Contemporaneamente all’aggiornamento sui tamponi, il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento pomeridiano. La società ha comunicato i dettagli della sessione odierna, alla quale ha preso parte anche il neo-acquisto Bakayoko.

Di seguito la nota:

Doppia seduta oggi per il Napoli al Training Center. Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi svolgendo lavoro in palestra e allenamento sul campo. Nella sessione pomeridiana, dopo una prima fase di torello, la squadra è stata impegnata in esercizi di “passing drill” e seduta tecnico tattica per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro in palestra e terapie.

