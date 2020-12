Arrivano buone notizie per il Napoli in vista delle prossime gare di campionato e di Europa League. I due calciatori che al momento erano positivi al Covid-19, infatti, sono risultati negativi ai test di oggi. Si tratta di Hysaj e Rrahmani, entrambi trovati positivi ai test fatti con le Nazionali nell’ultima sosta.

RRAHMANI E HYSAJ NEGATIVI AL COVID-19

Entrambi potranno presto tornare a prendere parte agli allenamenti di mister Gattuso e rendersi quanto prima disponibile per essere convocati, magari proprio per la prossima gara di Europa League contro gli spagnoli della Real Sociedad o addirittura domenica con il Crotone. Le tempistiche per visite mediche e idoneità ci sono, ma come abbiamo visto con Zielinski e Elmas ci vuole un po’ di tempo prima di tornare effettivamente a disposizione ed al 100% della forma.

Di seguito l’annuncio del Napoli su Twitter.

📌 | Hysaj e Rrahmani sono risultati negativi al Covid-19.

Vi aspettiamo di nuovo in gruppo 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/l6DsKUvcZ4 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 2, 2020

The post UFFICIALE – Napoli, buone notizie: Hysaj e Rrahmani sono negativi al Covid-19 appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento