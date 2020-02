UFFICIALE | Napoli, la lista UEFA per la Champions League: presenti i nuovi, fuori in tre

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! E’ stata resa nota la lista UEFA del ​Napoli per la Champions League. Presenti Demme, Lobotka e Politano. Fuori in tre. Ieri sera il Napoli ha vinto contro la Sampdoria, rilanciando le proprie speranze per la qualificazione in Europa League, ora distante solo due punti e, perché no, in Champions League, ancora lontana, ma non più in modo proibitivo. Proprio la Champions… continua a leggere sul sito di riferimento