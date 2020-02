UFFICIALE – Napoli, la Questura emette 22 Daspo e 47 sanzioni amministrative: il comunicato

Napoli Daspo – La Questura di Napoli, con un comunicato sulla propria pagina ufficiale di Facebook, ha reso noti i provvedimenti presi nei confronti dei tifosi per quanto accaduto con le partite degli azzurri a gennaio. Sono 22 i Daspo complessivi, mentre le sanzioni amministrative scattano a 47.

Napoli Daspo, il comunicato della Questura

Ecco, dunque, il comunicato della Questura: “Nel mese di gennaio, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni nei confronti di 4 persone perché denunciate o condannate per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina.

Altri 18 Daspo, per periodi da uno a cinque anni, sono stati emessi in relazione a condotte violente, pericolose o comunque illegali tenute in occasione degli incontri di calcio. Sono i seguenti:

Napoli-Genk del 10 dicembre (1).

Napoli-Perugia del 14 gennaio (1).

Juve Stabia-Pordenone del 19 ottobre (1).

Ischia-Lacco Ameno 2013 del 24 novembre (6).

Campania Fuorigrotta2016-Aragonese del 17 marzo (2).

Turris-Portici del 6 ottobre (1).

Incontro di basket Italia-Germania del 6 luglio nell’ambito delle Universiadi (uno).

Infine, con riferimento agli incontri



Napoli-Inter del 6 gennaio,

Napoli-Perugia del 14 gennaio,

Napoli-Fiorentina del 18 gennaio,

Napoli-Lazio del 21 gennaio,

sono state complessivamente elevate 47 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, in particolare per:

occupazione delle vie d’esodo o delle scale di emergenza (35).

Possesso di stupefacenti (10).

Aver utilizzato un puntatore laser (1).

Aver utilizzato un biglietto con generalità di altra persona (1)”.

