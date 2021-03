UFFICIALE – Napoli-Lecce Primavera rinviata per Covid

Napoli-Lecce Primavera non si giocherà causa covid: la gara è stata rinviata a data da destinarsi. La notizia era già nell’aria nei giorni scorsi, ma ora la Lega Serie B ha ufficializzato il tutto nel calendario della giornata.

Napoli Primavera, rinviata la partita

Nei giorni scorsi l’Asl aveva messo in isolamento azzurrini, dopo la positività al Covid di alcuni componenti del gruppo squadra. Lo stop obbligato di dieci giorni ha portato all’inevitabile rinvio della gara. La squadra di Cascione dovrebbe tornate in campo solo il 13 marzo contro il Pescara. Ora sono quattro, le sfide da recuperare per il Napoli Primavera.

