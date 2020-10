Il Napoli Calcio comunica attraverso il proprio profilo twitter che gli ultimi 4 tamponi processati, di membri non appartenenti al gruppo squadra, hanno dato esito negativo al Covid-19. Non è assolutamente una vigilia come le altre. Il volo degli azzurri partirà nella serata di sabato per Torino, ma l’ora del decollo potrebbe anche slittare perché tutto dipende da quando arriveranno gli esiti del terzo giro di tamponi (la terza volta in cinque giorni).

Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi“. La speranza è che la conta dei positivi possa fermarsi qui.

The post Ufficiale, Napoli: negativi gli ultimi 4 tamponi processati appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento