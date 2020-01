UFFICIALE | Niente Milan, Dani Olmo è un nuovo giocatore del Lipsia: l’annuncio dei tedeschi

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Niente da fare per il ​Milan, il talento ormai ex Dinamo Zagabria, Dani Olmo, è passato al Lipsia che si è assicurato uno dei migliori prospetti in circolazione. Besonderes Lineup zum heutigen Matchday! ❤ Dani Olmo ✍ Dani Olmo 🇪🇸 Dani Olmo 🔥 Dani Olmo 😎 Dani Olmo 🎯 Dani Olmo ⚽ Dani Olmo 🔝 Dani Olmo 🎉 Dani Olmo 💪 Dani Olmo Dani #Olmo verstärkt #RBLeipzig 🔴⚪ Bienvenido a… continua a leggere sul sito di riferimento