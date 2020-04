UFFICIALE | Olanda, niente manifestazioni sportive fino a settembre: Eredivise a rischio

Mentre in Italia si aspettano decisioni in merito alla possibilità di tornare in campo, domani sarà una giornata importante in tal senso, emergono novità degne di nota dall’Olanda: il premier Rutte ha infatti deciso di interrompere ogni manifestazione sportiva fino al primo settembre, senza possibilità di disputare attività sportive anche a porte chiuse. A questo punto diventa impossibile che l’Eredivisie si concluda entro il 3 agosto, come auspicato dalla UEFA, e dunque la Federazione… continua a leggere sul sito di riferimento