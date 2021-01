UFFICIALE – Osimhen, brutte notizie: ancora positivo il tampone effettuato oggi

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del Calcio Napoli, non sono buone le ultime notizie che riguardano Victor Osimhen. Il club infatti comunica che il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il nigeriano ripeterà il test nei prossimi giorni.

Osimhen ancora positivo al Covid19

Purtroppo Osimhen è ancora alle prese con questa patologia senza considerare gli altri problemi che sta vivendo e che sono legati al suo infortunio. Covid a parte, non sono chiari i tempi di recupero per rivedere il calciatore in campo. L’attaccante nigeriano è fermo da metà novembre a causa di una lussazione alla spalla rimediata in Coppa d’Africa con la propria Nazionale. Quanto ai tempi di recupero, non arrivano notizie molto chiare. Di certo Gattuso ha tranquillizzato tutti annunciando: “Corre e sta bene“.

Di seguito riportato il comunicato ufficiale del Napoli sul nigeriano: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni“.

