UFFICIALE – Osimhen, finalmente è guarito dal COVID-19

Il Napoli tramite un tweet apparso sul proprio account societario ha comunicato che finalmente Viktor Osimhen è guarito dal COVID-19.

Osimhen finalmente guarito dal COVID

La notizia era nell’aria già da qualche ora, con il calciatore che probabilmente era in attesa del responso dell’ultimo tampone prima del via libera definitivo, che è arrivato ora. Dunque il nigeriano potrà tornare ad allenarsi, con la speranza che presto possa essere in campo e rimettersi anche dall’infortunio che lo tormenta da novembre. In allegato il post del Napoli.

