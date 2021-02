UFFICIALE – Primavera Napoli, due azzurrini rientrato in squadra! Il comunicato

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del rientro anticipato dal prestito di due giovani della Primavera del Napoli. Dopo il loro rientro, il ds Giuntoli ha iniziato a lavorare per trovare una nuova squadra ad entrambi.

Labriola e Zedadka rientrano al Napoli Primavera

Dopo una breve parentesi in prestito con poche presenze e nessun goal, i due centrocampisti rientrano ufficialmente nella Primavera partenopea. Valerio Labriola classe 2001 era in prestito alla Fermana, mentre Karim Zedadka classe 2000 era in prestito alla Cavese. Nelle prossime ore il ds Giuntoli valuterà diverse opzioni per capire quale possa essere quella migliore per i due giovani.

