UFFICIALE | PSG, l’esito degli esami e il comunicato sulle condizioni di Mbappè dopo il brutto infortunio

Brutte notizie per il Paris Saint Germain: Kylian Mbappè ha subito un brutto infortunio. A rischio la sua presenza contro l’Atalanta. Point médical : @KMbappe, @KehrerThilo, Juan Bernat et Abdou Diallo ? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2020 Ieri sera, il PSG ha ripreso l’attività, giocando e vincendo la finale di Coppa di Francia contro il Saint Etienne. Una partita che è servita anche per testare la condizione dei giocatori parigini in vista dei quarti di finale di Champions… continua a leggere sul sito di riferimento