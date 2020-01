UFFICIALE | Roma, colpo Ibanez: il comunicato e le cifre dell’operazione

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! La ​Roma ha ufficializzato l’acquisto di Roger Ibanez dall’​Atalanta in prestito con obbligo di riscatto: “Il difensore brasiliano arriva a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, dall’Atalanta BC”. I termini economici dell’operazione: “L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8 milioni di euro condizionato al verificarsi di… continua a leggere sul sito di riferimento