UFFICIALE | Roma, Kolarov ha rinnovato: il comunicato giallorosso e il nuovo accordo col club

​Oltre al mercato in entrata, in casa ​Roma si pensa anche ai rinnovi. Pochi minuti fa, infatti, il club giallorosso ha annunciato il prolungamento del contratto di Aleksandar Kolarov. Il terzino serbo, pilastro della formazione di Fonseca, aveva il contratto in scadenza alla fine di questa stagione e dall'inizio del nuovo anno si sarebbe potuto accordare con un'altra società. L'estate scorsa si era anche parlato di un interesse dell'Inter, ma, come accaduto con Dzeko, la Roma è riuscita a…