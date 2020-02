​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Dopo Lorenzo Tonelli arriva un altro rinforzo per la difesa della ​Sampdoria​. Oltre al ritorno in prestito dell’ex Napoli (che affronterà domani nel monday night del Luigi Ferraris), i blucerchiati accolgono un centrale di sicuro affidamento. Si tratta di Maya Yoshida, difensore classe 1988 e capitano della Nazionale giapponese, che arriva a titolo temporaneo dal Southampton fino…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo UFFICIALE | Sampdoria, preso il difensore Yoshida proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento