è-ufficiale:-trump-e-vance-sono-i-candidati-repubblicani-di-usa-2024

Chi è il senatore dell’Ohio scelto dal tycoon come suo vice

Roma, 16 lug. (askanews) – È ufficiale: Donald Trump e il senatore dell’Ohio James Davis “JD” Vance sono stati nominati come candidati repubblicani alla presidenza e vice-presidenza. Lo ha annunciato lo speaker della Camera dei rappresentanti Mike Johnson, parlando alla Convention del Partito repubblicano in corso a Milwaukee, in Wisconsin.

Prima della proclamazione, Trump aveva ricevuto i voti necessari nella procedura del “roll-call vote” degli Stati americani, con la delegazione della Florida in particolare che lo ha messo in testa.

L’ex presidente e ora ufficialmente candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca ha anche scelto il suo candidato vice-presidente, annunciandolo sul suo social network “Truth”: “Dopo aver riflettuto a lungo e valutato gli enormi talenti di molte altre persone, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vice presidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande stato dell’Ohio”, ha scritto Trump. Nel 2016, ai tempi della prima campagna presidenziale di Trump, Vance era stato fra i suoi più duri critici, ma successivamente aveva cambiato posizione fino a diventare uno dei suoi più fedeli sostenitori.

Trentanovenne, ex marine, Vance è noto per aver scritto un libro, “Hillbilly Elegy”, diventato un best seller, in cui racconta come è cresciuto in una famiglia povera di provincia, una sorta di analisi sociologica della “working class” bianca americana. Vance ha poi fatto carriera in finanza e politica, cominciando a lavorare per il venture capitalist conservatore Peter Thiel, prima di fondare la propria società di venture capital. Thiel stesso ha donato milioni di dollari alla campagna di Vance per il Senato del 2022.