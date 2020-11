UFFICIALE – Turno di squalifica per Giuntoli in Europa: condotta antisportiva

Brutte notizie per il Napoli, in questo caso extra campo. Dopo l’infortunio di Victor Osimhen infatti giunge una nuova notizia negativa che riguarda un dirigente, Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo, infatti, come è stato reso noto poco fa, ha ricevuto un turno di squalifica in Europa League.

GIUNTOLI SQUALIFICATO IN EUROPA LEAGUE

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, quindi è stato squalificato e dovrà saltare la prossima sfida contro l’AZ. Non potrà essere in panchina a seguire la squadra da vicino e ovviamente non potrà essere intervistato. La squalifica è arrivata poiché il DS azzurro si è comportato in modo antisportivo nella gara contro la Real Sociedad. Il motivo infatti è registrato proprio come “condotta antisportiva”, riconosciuta dal massimo organo calcistico continentale. I fatti si riferiscono all’incontro disputato il 29 ottobre contro la squadra basca.

