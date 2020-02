Ufficiale! Un promo di Canale 5 svela la data di inizio di Amici 2020 Serale | video Witty tv

E’ un promo ufficiale di Canale 5 a svelare la data di inizio di Amici 2020 Serale. La prima puntata dell’amato programma condotto Maria De Filippi, infatti, andrà in onda in prima serata il prossimo venerdì 28 febbraio. Il talent cambia così giorno di programmazione, di fatto facendo “raddoppiare” l’impegno della presentatrice, il venerdì ad Amici e il sabato a C’è posta per te (la trasmissione anticipa anche un po’ rispetto all’anno scorso, quando il tutto cominciò a fine marzo). Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play col nuovo spot.

