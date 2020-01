UFFICIALE | Verona-Genoa posticipata di 15 minuti: surreale il motivo del rinvio

​La sfida tra ​Hellas Verona e ​Genoa, in origine prevista per le ore 18.00, inizierà con un un quarto d’ora di ritardo al Bentegodi: la ragione del rinvio è quantomai curiosa e di sicuro insolita. ⚠️ Posticipato di un quarto d’ora l’inizio della partita per ritracciare le linee che delimitano le aree di rigore. 🔴🔵 #VeronaGenoa — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 12, 2020 Le due squadre non possono scendere in campo all’orario previsto inizialmente, spiega Sky Sport, a causa delle linee delle… continua a leggere sul sito di riferimento