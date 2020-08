Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in conferenza in merito al rinnovo di Zielinski. Il patron azzurro, infatti, ha annunciato l’accordo per il prolungamento di contratto del polacco. Queste le sue parole.

“Oggi abbiamo rinnovato il signor Zielinski”.

L’accordo per il rinnovo di Zielinski

La strada del Napoli e di Piotr Zielinski sarà ancora la stessa, salvo clamorose novità, per almeno quattro anni. Questa la soluzione raggiunto dopo settimane di trattative tra la dirigenza partenopea e l’entourage del calciatore. Il centrocampista è una delle pedine più importanti dello scacchiere del tecnico Gattuso che con molta difficoltà si è privato di lui. Sia nei match di campionato, sia in quelli di respiro europeo.

Un contratto in scadenza nel giugno del 2021, come il compagno e connazionale Milik, ma l’epilogo è completamente diverso, più dolce. Questo perchè il centrocampista si sente importante per il progetto partenopeo ed ha deciso di proseguire insieme. La sua permanenza non è mai stata in dubbio ma stilare un rinnovo contrattuale non è semplice. Adesso, invece, tutti i dettagli sembrerebbero essere stati ormai limati. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Zielisnki ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Tutto accompagnato da un ritocco dell’ingaggio adesso pari a 3 milioni. Inoltre nel nuovo accordo è presente una clausola rescissoria importante molto vicina ai 100 milioni di euro. Un valore che rappresenta la necessità e la voglia del Napoli di non poter fare a meno di lui.

CLICCA QUI PER VIDEO E FOTO ESCLUSIVE

The post UFFICIALE – Zielinski rinnova col Napoli: l’annuncio di De Laurentiis appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento