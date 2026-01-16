venerdì, 16 Gennaio , 26

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 16 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Travolto mentre va a scuola, 14enne muore nel Torinese

(Adnkronos) - Non ce l'ha fatta il ragazzino...

‘Lady Golpe’, chiesto processo per calunnia

(Adnkronos) - La procura di Roma ha chiesto...

E’ morto Tony Dallara, da ‘Come prima’ a ‘Romantica’ cambiò la canzone italiana

(Adnkronos) - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di...
uganda,-leader-opposizione-bobi-wine-portato-via-con-elicottero-militare
Uganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare

Uganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare

DALL'ITALIA E DAL MONDOUganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il leader dell’opposizione ugandese cè stato portato via dalla sua casa a bordo di un elicottero militare. Lo ha denunciato il suo partito, la National Unity Platform (Nup). “Un elicottero dell’esercito è atterrato nel complesso del presidente Bobi Wine e lo ha portato con la forza verso una destinazione sconosciuta”, ha dichiarato il Nup sul suo account di X. 

La cattura di Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, è avvenuta dopo che lo stesso leader dell’opposizione aveva dichiarato che l’esercito aveva circondato la sua casa nel quartiere di Magere, alla periferia della capitale ugandese Kampala. Wine aveva parlato di “massiccia” frode elettorale alle elezioni di giovedì. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.