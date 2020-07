“I vari decreti, anche a livello europeo, vanno nella direzione del green e noi come Sicilia non possiamo rimanere indietro in un settore importante anche per il lavoro” dice il segretario Confederale Ugl Giovanni Condorelli.

