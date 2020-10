In diretta ai microfoni di SKY il giornalista Massimo Ugolini ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla situazione che si sta vivendo in questi giorni in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, sono in isolamento dopo la positività di Zielinski ed Elmas, sebbene tutti i restanti componenti della rosa siano risultati negativi al coronavirus.

Di seguito le dichiarazioni di Ugolini:

La bolla è da considerare anche come un’occasione per cementare il gruppo. Con Bakayoko il Napoli si è rafforzato in maniera evidente rispetto allo scorso anno. É stato perso Callejon ed è andato via Allan, rispetto alla stagione scorsa. Ma sono arrivati Osimhen, Bakayoko, Demme e poi c’è la permanenza certa di Koulibaly.

The post Ugolini: “Con Bakayoko il Napoli si è ulteriormente rinforzato, la bolla aiuta a cementare il gruppo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento