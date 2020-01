Ugolini: “De Laurentiis non vuole cedere Mertens in Italia. Gattuso? L’uomo giusto”

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha rilasciato interessanti parole su Dries Mertens e sul nuovo tecnico Gennaro Gattuso

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione di Tutti Convocati. Tra i vari temi trattati, il reporter si è espresso su Dries Mertens e Gennaro Gattuso.

In questo momento Mertens ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro per l’estero. Chi lo vuole in Italia deve trattare con De Laurentiis che però, al momento, non mi sembra intenzionato a cederlo in Italia. Fino a 2 anni fa i paragoni tra Mertens e i grandi bomber europei erano all’ordine del giorno. Era un giocatore di una continuità realizzativa non indifferente