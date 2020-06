Ugolini: “Fabian non al top, pronto Lobotka. Politano tra i migliori”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Fabian non è al top ed al momento il principale indiziato per sostituirlo è Lobotka. Attenzione anche ad Allan che però anche lui non è al top. Non tutti i calciatori sono al top ma al momento uno dei calciatori più in forma è Matteo Politano”.

