Ugolini: “Giocherà ancora Ospina. Demme e Lobotka partiranno dalla panchina, Lozano out”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per dare le ultime sulla formazione del Napoli in vista del match di stasera con la Fiorentina.

LE PAROLE

“Vedremo un Napoli condizionato nelle scelte da squalifiche ed infortuni, ma a detta di Gattuso ancora in crescita. Ha raccontato di aver recepito segnali positivi e di crescita, ci aspettiamo dunque un Napoli ancora migliore rispetto a quello visto contro Lazio e Perugia. Di Lorenzo torna a destra, giocherà ancora Ospina.

Lobotka e Demme sono convocati ma non sono ancora pronti per una gara cosi importante, quindi credo ancora Fabiàn al centro con Allan e Zielinski. In avanti Callejon, Milik ed Insigne”.

