Ugolini: “Il Napoli ha perso l’identità tattica, c’è bisogno di lavoro”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso di Radio ha parlato in merito alle ultime vicende in casa azzurra.

LE PAROLE DI UGOLINI

“Il Napoli deve lavorare partita dopo partita perché ha perso la sua identità tattica. Ora si lavora su un’altra filosofia, quella di Gattuso. Non bisogna mai sottovalutare l’avversario, si deve sempre aver rispetto per l’avversario e bisogna preparare bene la partita in settimana. Purtroppo ci sono stati troppi approcci sbagliati alle gare da parte del Napoli”.

