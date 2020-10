Il giornalista Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione in casa Napoli.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le sue parole

“Il Napoli ha tutte le carte in regola per puntare allo scudetto. Con l’arrivo di Bakayoko nel mezzo, Gattuso ha più opportunità per la sua squadra. Questa è la stessa squadra dell’anno scorso a cui vanno aggiunti Osimhen, Bakayoko, Petagna, Rrahmani e da gennaio Lobotka e Demme. Ha perso solo Callejon e Allan. Il Napoli può giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1 in base all’avversario. Con Bakayoko mi sembra chiaro che quello a risentirne maggiormente è Demme”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU INSTAGRAM

The post Ugolini: “Il Napoli ha tutto per puntare allo scudetto. Demme soffrirà l’arrivo di Bakayoko” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento