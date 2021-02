Nella giornata di oggi ai microfoni di Sky è intervenuto Massimo Ugolini. Il giornalista ha parlato della situazione in casa Napoli e delle varie problematiche che Gattuso dovrà affrontare.

Ugolini: “Il Napoli non è sereno, il silenzio stampa servirà a tenere unito il gruppo”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista di Sky Massimo Ugolini:

“Il Napoli non è sereno in seguito alla dodicesima sconfitta in campionato nonché l’ottava in campionato. C’è sicuramente un problema per quanto riguarda il gioco e i risultati. Contro l’Atalanta la voglia c’era, ma con lei anche tanti errori difensivi e le non ottimali condizioni degli azzurri. Giovedì la partita d’Europa League contro il Granada sarà molto importante, ma l’emergenza persiste e Gattuso non riesce ad uscirne da più di quattro mesi. Il silenzio stampa? Fondamentale per tenere unito il gruppo, mantenere quindi un ambiente sereno in vista delle prossime partite.

