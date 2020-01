Ugolini: “Il Napoli non ha ancora trovato la scintilla per giocare con fiducia”

Il giornalista Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli e Lazio hanno nella loro stagione il comune denominatore della gara casalinga contro l’Atalanta. Gli azzurri giocarono una grande partita ma presero un solo punto a causa delle disattenzioni arbitrali. L’episodio del mancato rigore su Llorente e il pareggio di Ilicic ha tolto convinzione alla squadra e una vittoria meritata che da lì non si è più ripresa. La Lazio ha svoltato la propria stagione dopo aver ripreso i bergamaschi sotto da 0-3. La sensazione è che il Napoli non ha ancora trovato la scintilla per giocare le gare con fiducia e convinzione ma non sarà una partita semplice per nessuna delle due. Il valore di Milik non si può discutere. Demme e Lobotka possono essere due acquisti importanti. A giugno sarà rivoluzione, con Rrahmani e Amrabat si lavora già al Napoli del futuro.