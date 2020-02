Ugolini: “L’obiettivo è l’Europa League, il Napoli deve guadagnare terreno su Roma e Atalanta”

Massimo Ugolini, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e del momento positivo che sta vivendo la squadra di Gattuso.

LE PAROLE DI UGOLINI

“C’è una distanza abbastanza importante con il quarto posto, è più alla portata l’Europa Leauge, ma dipenderà anche dal rendimento di Roma e Atalanta. La corsa deve essere su Roma e Atalanta, ma il Napoli dovrà mantenere questo rendimento. Se il Napoli riesce a battere sia Juventus che Lazio vuol dire che la squadra c’è e ci sono spunti importanti per il futuro. Il Napoli è riconosciuto come un club di prestigio. Demme è un unicum perché voleva fortemente Napoli per altre ragioni”.

