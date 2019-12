Ugolini: “Lobotka utile al gioco del Napoli, è solo il primo tassello che serve a Gattuso per risalire”

Il giornalista Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

La trattativa per Lobotka si è sbloccata nelle ultime 48 ore. E’ un giocatore forte che andrà a colmare una lacuna nello scacchiere di Gattuso. E’ il primo tassello di una campagna di gennaio che dovrà vedere altri innesti per risalire in classifica. E’ una garanzia, seguito da tempo da Giuntoli. Magari non ruberà l’occhio come Parades e Torreira, ma vedrete sarà funzionale al gioco del Napoli.