Ugolini: “Napoli Bologna sarà un evento. Messi ha tanta esperienza internazionale e gioca in un club tra i migliori”

Il Barcellona è arrivato in città ed il match di Champions League per l’andata degli ottavi è sempre più vicina. Il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara per una serata di protagonista ma soprattutto ha tutte le intenzioni di capovolgere le ultime percentuali che lo vogliono sconfitto dagli spagnoli. Nella giornata di oggi anche i due tecnici sono intervenuto in conferenza stampa. Sulle parole rilasciate da Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei, si è soffermato anche il giornalista Massimo Ugolini. L’inviato a Castel Volturno per l’emittente satellitare Sky Sport ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le parole di Ugolini

“Le conferenze del tecnico Gennaro Gattuso ed Insigne sono state molto prudenti, molto attente ma soprattutto pesate. Poi ci deve essere anche la giusta prudenza perché il Napoli targato San Paolo non sempre mostrato la sua versione migliore rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime uscite stagionali. I grandi appuntamenti però il Napoli abbiamo visto che non difficilmente li fallisce. Questa è una partita diversa, da approcciare in modo diverso soprattutto dal punto di vista mentale. Dipenderà non solo dal tipo di partita che farà il Barcellona perchè il Napoli può fare bene.

La serata di domani sarà un evento. Questo anche perché il miglior numero 10 al mondo viene a giocare nello stadio del numero 10 più forte di tutti i tempi. Non si può sindacare il calciatore Messi perchè rappresenti la massima espressione del calcio. Messi ha un’esperienza internazionale sconfinata e gioca in uno dei più forti club al mondo”.

