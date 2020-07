Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ugolini: “Osimhen va solo annunciato, grande investimento insieme a Petagna”

Su Osimhen: “Partiamo da un affare che va solo annunciato, una buona notizia per la prossima stagione dato che il Napoli dovrà trovare qualche gol in più: bisogna migliorare il settimo posto in classifica ed il numero di reti. La Coppa Italia è stata importante, garantisce l’Europa League la prossima stagione ed Osimhen e Petagna rappresentano un buon investimento”.

Sulla Lazio come test per il Barcellona: “Dal punto di vista mentale è l’occasione per le prove generali, ma è una partita che arriva ad una settimana dal match più importante della stagione: noi sappiamo cosa può fare il Napoli e quali sono i difetti da correggere, la Lazio proverà a far battere il record di Higuain a Ciro Immobile”.

Sul Barcellona: “I dati purtroppo non sono incoraggianti. La situazione va monitorata con la massima attenzione. Decideranno le autorità locali, se in Catalogna non lo reputano un rischio è difficile pensare di poter cambiare al volo. Potrebbero esserci pressioni dalla UEFA, è una situazione molto delicata dal punto di vista sanitario e diplomatico. Loro faranno di tutto per giocare lì, come lo farebbe lo stesso Napoli al contrario, ma arriva un momento in cui le autorità locali dovranno esprimersi in modo netto”.

