Il giornalista Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ugolini: “Paredes e Torreira i profili perfetti per il Napoli”

“Paredes e Torreira rappresentano, in questo momento, i profili giusti per le esigenze immediate della squadra allenata da Gattuso. Sono due calciatori di livello, hanno esperienza ed hanno giocato a grandi livelli. Non so se Berge può fare lo stesso, così come Lobotka. I calciatori citati prima hanno già esperienza, avendo giocato in Italia. Conoscono il posto ed il campionato.

Le differenze si notano quando si cambia campionato, lo abbiamo visto con Lozano, c’è sempre uno scotto da pagare. Calciatori con esperienza nel nostro campionato sono avvantaggiati nella scelta del Napoli, poi ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. La situazione Torreira non si può definire chiusa al cento per cento, vedremo nelle prossime ore. Paredes e Torreira, ribadisco, sono i profili giusti per la squadra azzurra nell’immediato”.

