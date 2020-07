Ugolini: “Senza quel rigore, il Napoli avrebbe vinto. Gattuso allenatore duro e divertente”

Ieri sera allo stadio San Paolo si sono sfidate Napoli e Milan. Un match terminato sul risultato di 2-2 non senza polemiche e strascichi. Infatti, una controversa direzione arbitrale, secondo molti, avrebbe fortemente influenzato il risultato della gara. A discapito dei partenopei peserebbero l’episodio del rigore concesso al Milan e la mancata espulsione del terzino rossonero Theo Hernandez. Giornalisti ed addetti ai lavori, quasi tutti, si sono espressi in merito alla sventurata direzione dell’arbitro La Penna. Tra questi, anche il giornalista di Sky Massimo Ugolini.

Ugolini: “il Napoli danneggiato dalla svista di La Penna”

Ugolini, ai microfoni di Radio Goal, torna sull’episodio della partita Napoli-Milan riguardante il rigore assegnato ai rossoneri: “Il rigore è inesistente. Già dalle proteste di Maksimovic lo si poteva intuire. Peccato per il Napoli che senza questo episodio avrebbe potuto vincere. Era questa la sensazione che trasmetteva, ed anche il numero di occasioni parla da solo. Gattuso ha un gran carattere. A differenza di molti altri che sono più morbidi nel lanciare dei messaggi, lui sembra proprio essere quello che era in campo. Vedere come lavora è molto divertente, soprattutto ora che, a porte chiuse, si sente tutto quello che gli allenatori dicono”.

