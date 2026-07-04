Uil, Bombardieri riconfermato all’unanimità segretario generale

Padova, 4 lug. (askanews) – Il consiglio confederale nazionale della Uil, votato dai delegati al XIX congresso, ha riconfermato, all’unanimità per alzata di mano, Pierpaolo Bombardieri alla guida del sindacato. Bombardieri è segretario generale della Uil dal 4 luglio 2020.

Bombardieri ha ringraziato i delegati della Uil. “Spero di essere all’altezza dell’incarico che mi avete affidato – ha detto – per continuare questa splendida avventura iniziata tempo fa. Squadra che vince non si cambia”.

Bombardieri ha proposto la riconferma anche della segreteria uscente, votata all’unanimità e così composta: Ivana Veronese, Vera Buonomo, Santo Biondo, Emanuele Ronzoni e tesoriere Benedetto Attili