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Uil, Bombardieri riconfermato all’unanimità segretario generale
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Uil, Bombardieri riconfermato all’unanimità segretario generale

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Padova, 4 lug. (askanews) – Il consiglio confederale nazionale della Uil, votato dai delegati al XIX congresso, ha riconfermato, all’unanimità per alzata di mano, Pierpaolo Bombardieri alla guida del sindacato. Bombardieri è segretario generale della Uil dal 4 luglio 2020.

Bombardieri ha ringraziato i delegati della Uil. “Spero di essere all’altezza dell’incarico che mi avete affidato – ha detto – per continuare questa splendida avventura iniziata tempo fa. Squadra che vince non si cambia”.

Bombardieri ha proposto la riconferma anche della segreteria uscente, votata all’unanimità e così composta: Ivana Veronese, Vera Buonomo, Santo Biondo, Emanuele Ronzoni e tesoriere Benedetto Attili

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