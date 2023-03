UILM Campania: Regione attivi le risorse del Programma GOL per la formazione

Evitare di perdere posti di lavoro

“La Regione Campania deve fare dei passi seri per ricevere i finanziamenti del Programma GOL per la formazione. Con la giusta formazione, si può trovare un nuovo lavoro”. A dirlo Crescenzo Auriemma, segretario regionale Uilm Campania, a Napoli al Consiglio Regionale dei metalmeccanici della Uilm.

Alla presenza del Segretario di Stato della Uilm, Rocco Palombella, le Organizzazioni Sindacali hanno offerto l’occasione per esaminare i contenziosi sindacali irrisolti in Campania. Auriemma, nella relazione, ha affrontato le questioni che caratterizzano il rapporto tra il settore produttivo e le Istituzioni regionali, a partire dal PNRR, allo stato delle crisi aziendali.

“Paradossalmente – ha spiegato il sindacalista – riusciamo a vedere solo i grandi Gruppi in sofferenza come Jabil, Dema o Whirlpool, ma abbiamo ancora questioni aperte come Fincantieri o Iribus di Avellino”.

“L’azienda, che riusciva a produrre almeno due autobus al giorno, non può permettersi i materiali ed è ora in grande difficoltà. Poi c’è Stellantis. Con l’avvento dei veicoli elettrici e la conseguente riduzione della forza lavoro di circa il 20%, l’impatto su Stellantis sarà devastante”.

Ha concluso Auriemma:”L’impatto sulle industrie collegate è altrettanto devastante. Ci sono tante imprese familiari con 10-15 dipendenti che probabilmente scompariranno dalla Campania se passerà il regolamento sui veicoli elettrici”.

Ciro Di Pietro

