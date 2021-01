Ulivieri difende Gattuso: “Le prestazioni sono figlie di questo calcio particolare. Il Napoli ha avuto anche gravi assenze”

Renzo Ulivieri, allenatore e presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su One Station Radio, ed ha difeso Gattuso e le prestazioni del Napoli:

“Le critiche a Gattuso dipendono da questo momento, è un periodo particolare, per cui siamo tutti un po’ più agitati. In questo calcio vediamo squadre che passano da grandi prestazioni a prestazioni scadenti. Il Milan, che aveva fatto molto bene fino a poche settimane fa, ha fatto due sconfitte consecutive in casa. Questi risultati sono riconducibili alla situazione del calcio in questo momento, dove non c’è tempo per allenarsi e si è praticamente sempre in campo. Troppe partite ravvicinate, pochissimi allenamenti e, di conseguenza, una scadente condizione fisica, che porta ad un grosso numero di infortuni. Anche le squadre come la Juventus, ad esempio, che ha una rosa molto ampia, sta andando in difficoltà e non è continua. Guardo le prestazioni, perché il risultato può girare a volte, ed è condizionato dagli episodi. Ed é chiaro che tutti gli allenatori stanno portando una grossa alternanza nei risultati”.

Ulivieri difende Gattuso e il suo Napoli

Ulivieri ha poi parlato della Serie A e di un’eventuale figura dirigenziale da inserire nel Napoli di Gattuso per dare maggiore serenità all’ambiente:

“Credo che le squadre in vetta adesso saranno le stesse fino a fine stagione. Ad essere sincero, però, non so chi potrà vincere. Il Napoli ha cercato di cambiare e di andare avanti sul piano tattico. Ha avuto problemi di formazione dovuti ad infortuni, tra cui quelli di Osimhen e Mertens. A volte arriva la prestazione e il risultato, altre volte arriva la prestazione e non il risultato. È una squadra che, a tratti, fa vedere di saper costruire un calcio moderno, in grado di portare risultati. Manca una figura nella società Napoli? Sinceramente, più che una figura che faccia da schermo, credo che i calciatori debbano imparare a gestirsi da soli anche a livello caratteriale, nonostante le critiche. Bisogna solo dare tempo a Gattuso ed ai suoi ragazzi per trovare di nuovo la quadra della situazione”.

