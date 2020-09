Ulivieri: “E’ importante avere un’alternativa col modulo”

Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione italiana degli allenatori, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al modulo che il Napoli adopererà quest’anno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ulivieri: “Importante avere un’alternativa di gioco”

“Sono un fissato della variabilità dei modulo. Credo che sia vitale avere un modulo di base, ma poi bisogna essere in grado di cambiare a partita in corso. Il 4-3-3 è un modulo che serve per arrivare al vertice basso della squadra avversaria, ma col 4-2-3-1 cambierebbe il vertice basso o alto della tua squadra. La volontà di Gattuso è di sviluppare un possesso palla più alto, così da occupare la più la metacampo avversaria. Poi è chiaro che se un giocatore anziché recuperare palla alza gli occhi al cielo, c’è ben poco da fare… Lì bisogna entrare nella testa dei giocatore e capire perché non recuperano il pallone”.

