Ulivieri: “Gattuso uomo eccezionale, non è solo un motivatore”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Ulivieri ha parlato della questione degli orari delle gare di Serie A, di Gennaro Gattuso e del suo operato in queste ultime settimane con il Napoli. Il presidente dell’assoallenatori ha elogiato il tecnico azzurro, non solo dal punto di vista calcistico ma anche umano.

LE PAROLE DI RENZO ULIVIERI

Queste le parole del presidente dell’associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri: “Anticipare gli orari? Non capisco qual è il problema ma soprattutto, cosa cambierebbe giocando alle 21:15 invece delle 21:45?. Bisognerà trovare un accordo tra le parti, vedremo cosa succederà, potrebbe restare questo l’orario.

Gattuso? E’ un uomo eccezionale, ma è bravo anche dal punto di vista tecnico. Non è soltanto un motivatore, non dobbiamo tralasciare le sue capacità di allenatore. E’ molto moderno: il Napoli non ha soltanto volontà e voglia di battersi, ha tecnica e fa bene i movimenti. E’ una squadra molto coordinata”.

I CONVOCATI PER GENOA-NAPOLI

Al termine dell’allenamento mattutino, Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Genoa-Napoli.

Mancheranno per squalifica Demme e Koulibaly, mentre rientra Ospina dopo l’infortunio in Atalanta-Napoli. Di seguito il report dal sito ufficiale del club:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di domani per la 31esima giornata di Serie A (ore 19.30).

Allenamento sul campo 1 iniziato con una fase di riscaldamento a secco.

Di seguito esercitazione tecnica e lavoro tattico.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e palestra per Llorente. Ospina ha svolto l’intera seduta col gruppo.

Non saranno del match i due squalificati Demme e Koulibaly.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano”.

