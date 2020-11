Il presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori), Renzo Ulivieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

CLICCA QUI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Ulivieri

“Gattuso non sarà il nuovo Ulivieri, gli allenatori di oggi sono molto più preparati di quando lo eravamo noi anni fa. Questo perché oggi si hanno molte più conoscenze, si è più completi. Mi piacerebbe poter fare un paragone tra me e Gattuso, ma non ci sta. Gattuso vale venti volte gli allenatori del mio tempo. Juve-Napoli? Non è mia competenza dover commentare questa cosa, lo è dei giudici”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Ulivieri: “Non regge il paragone tra me e Gattuso, lui è molto più bravo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento