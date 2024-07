Ultima cena con drag queen a Parigi, non si arrestano le polemiche. FdI: “Questa non è lealtà sportiva”

ROMA – Non si arrestano le polemiche per la rivisitazione dell’Ultima cena di Leonardo da Vinci alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi. Dopo le dure parole del vicepremier Matteo Salvini, che in mattinata aveva gridato all’offesa di “miliardi” di cristiani in tutto il mondo, si sono aggiunte dichiarazioni di riprovazione anche da svariati parlamentari di Fratelli d’Italia. Che hanno trovato quanto accaduto “blasfemo” e “offensivo”. Ma c’è anche chi ha tirato in ballo una questione di lealtà sportiva, in particolare in riferimento alla tanto discussa apertura alla partecipazione alle gare per gli atleti transgender.

MORGANTE (FDI): ULTIMA CENA DRAG INUTILE E PROVOCATORIA

“Blasfemo, divisivo, inutile e provocatorio. Una sintesi dello spettacolo messo in scena ieri alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Mi domando la ragione per cui, un evento che dovrebbe insegnare e manifestare valori come l’unità, la pace e il rispetto, permetta l’offesa pubblica alla fede dei cristiani di tutto il mondo con una parodia dell’ultima cena in chiave Lgbtq+. È stato uno spettacolo irrispettoso e offensivo, in particolare per quei milioni di cristiani perseguitati in tutto il mondo. Sarebbero questi i modelli di tolleranza e inclusione ai quali chiunque dovrebbe piegarsi? No, grazie”. Lo afferma Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e Responsabile Famiglia e Valori non negoziabili, sui suoi canali social.

FIDANZA (FDI): “TRANSGENDERISMO IN CONTRASTO CON LEALTÀ SPORTIVA”

“Da anni il mondo dello sport dibatte sugli atleti transgender e sugli evidenti rischi di discriminazione ai danni delle donne causata dall’apertura delle competizioni femminili a questi atleti. Non a caso, molte federazioni sportive internazionali ne hanno vietato la partecipazione ai Giochi 2024”. È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza. “Eppure, forse non a caso, la cerimonia olimpica di ieri sera sembra aver dato la sua risposta culturale: non c’è più limite al ‘transgenderismo’, cioè l’ideologia transgender elevata a modello assoluto, persino nel tempio dello sport mondiale. E d’altronde se nell’Europa che fu cristiana ‘L’ultima cena’ viene celebrata da drag queen, quanto potrà ancora reggere quella barriera di buon senso e dati scientifici eretta a difesa dei valori sportivi? Non è questione di diritti individuali, che ovviamente nessuno discute, ma appunto di buon senso, fair play e lealtà sportiva. Valori antichi e nobili, trafitti ieri sera in mondovisione, nella patria di De Coubertin, con un colpo di ghigliottina woke”.

