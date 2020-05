“O si rispettano le regole di distanziamento sociale e protezione sanitaria a Milano oppure chiudo i Navigli”. A lanciare l’ultimatum il sindaco di Milano Giuseppe Sala, attraverso un video su Facebook: “Ci sono momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose”.

“Non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto ciò che abbiamo fatto”, dice Sala in riferimento alle misure messe in campo per contrastare l’emergenza coronavirus. Da Sala segue una sorta di ‘mea culpa’: “Uno o due tre mesi fa potevamo essere inconsapevoli,

L’articolo Ultimatum Sala “Folla sui Navigli, pronto a chiuderli” proviene da Notiziedi.

