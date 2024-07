ultimi-preparativi-a-torino-per-il-kappa-futurfestival

Il meglio della musica elettronica al Parco Dora 5-7 luglio

Torino, 3 lug. (askanews) – Ultimi preparativi a Torino per l’edizione 2024 del Kappa FuturFestival, uno dei festival di musica elettronica più famosi al mondo che si terrà al Parco Dora dal 5 al 7 luglio (sabato 6 luglio sold-out): 3 giorni e 5 palchi per quello che si preannuncia essere, ancora una volta, l’evento più internazionale dell’estate italiana.Luigi Mazzoleni – Direttore artistico e Co-Fondatore di Movement Entertainment, Gabriella Botte – Responsabile Relazioni Esterne e Sostenibilità di Movement Entertainment e Maurizio Vitale – Amministratore e Co-Fondatore di Movement Entertainment spiegano l’importanza di questo evento.Il Kappa FuturFestival è al 7imo posto della classifica dei 100 migliori festival 2024 di DJ Mag, superando Coachella, Sonar, Burning Man, Awakenings e tantissimi altri eventi di risonanza mondiale, entrando a far parte per la prima volta della top10. La rinomatissima testata di musica elettronica ha premiato così l’undicesima edizione di uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo, pronto ad accogliere decine di migliaia di persone proprio a Torino.