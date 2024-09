ROMA – Come annunciato sui social, Ultimo è arrivato negli Stati Uniti insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. In America, secondo quanto trapelato dai rumors, la coppia farà nascere il primogenito. Lontani da occhi indiscreti e possibili assediamenti dei fan e con il vantaggio di dare la doppia cittadinanza al bambino. Il cantautore ha pubblicato un video in cui gira per le strade di New York e al collo indossa una nuova collana: impossibile non notare la lettera E scelta come ciondolo. Si tratta dell’iniziale del nome del maschietto in arrivo.

LEGGI ANCHE: Heather Parisi non vuole conoscere il bimbo della figlia Jacqueline? La showgirl risponde a Verissimo

In sottofondo la sua canzone “Neve al sole” e quella frase “E ti cerco dentro le strade”. Un riferimento alla nonna scomparsa giorni fa e alla quale era legatissimo? Qualcuno commenta: “Tua nonna è accanto a te, sempre”.

L’articolo Ultimo a New York in attesa di diventare papà torna sui social con una dedica alla nonna proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it